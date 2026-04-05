Институт Пушкина определил самое редкое слово из двух букв

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одним из самых редких слов, состоящих из двух букв, является существительное "як", сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

« "Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, – это существительное "як", - сказал Катышев.

Он добавил, что, согласно данным "Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)", относительная частотность существительного "як" равна всего 2.7. Тогда как относительная частотность самого популярного двухбуквенного слова "не" - 17 447,37.