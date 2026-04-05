ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действия войск "Севера"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и горючего", - отмечает Минобороны РФ.
