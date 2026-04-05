БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) генерал подполковник Джуро Йованич сообщил в воскресенье, что взрывчатка для подготовки диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию произведена в США, но место производства ничего не значит.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию . По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.

"Здесь можете видеть взрывчатку, герметично упакованную и закрытую, можете видеть капсюль-детонаторы, отдельно подготовленные для транспортировки, как и другое оборудование и инструменты для подготовки взрывчатки и проведения диверсии. Открою вам деталь расследования - по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США", - сказал генерал-подполковник Йованич на брифинге и продемонстрировал фотографии.

Он задался вопросом - скажет ли кто-то сейчас, что в данный момент интересам США отвечает нечто подобное. Директор ВБА особо подчеркнул, что информация о том, кто является производителем взрывчатки "вовсе не означает, что он является и заказчиком и исполнителем диверсии".

Он указал, что военные контрразведчики Сербии столкнулись в работе по делу о подготовке диверсии на газопроводе с огромным объемом дезинформации.

"Дезинформация продолжается, дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев. что они организовали эту диверсию. Сразу скажу, что это неправда", - подчеркнул директор ВБА