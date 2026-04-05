Прокуратура Сербии раскрыла новые подробности о найденной взрывчатке

БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Близ газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа обнаружено две сумки с 4 килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки, сообщила журналистам прокурор Младенка Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию . По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.

"Во время осмотра между населенными пунктами Горни-Брег и Войвода Зимонич, рядом с трассой найдены два черных рюкзака с четырьмя килограммами вещества. Предполагаем, что речь идёт о пластичной взрывчатке, также материалы указывают, что могло бы быть изготовлено взрывное устройство", - сказала прокурор.

Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны.

Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.