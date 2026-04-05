Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/senatory-2085246204.html
Американские сенаторы пожаловались Рубио на визит депутатов Госдумы в США
Американские сенаторы пожаловались Рубио на визит депутатов Госдумы в США
2026-04-05T03:09:00+03:00
в мире
сша
россия
марко рубио
скотт бессент
джин шахин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
https://ria.ru/20260326/nikonov-2083167540.html
https://ria.ru/20260326/delegatsiya-2083126232.html
https://ria.ru/20260327/peregovory-2083380794.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Американские сенаторы пожаловались Рубио на визит депутатов Госдумы в США

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Два американских сенатора пожаловались госсекретарю Марко Рубио и министру финансов США Скотту Бессенту, что визит российских депутатов в Вашингтон якобы повлечет последствия для нацбезопасности Штатов.
Письмо в адрес министров написали сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер.
«

"Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США", - говорится в документе, который публикует комитет сената по международным отношениям.

Законодатели бездоказательно заявили двум министрам, что российская делегация была в США якобы не с целями продвижения диалога и демократии.
Сенаторы просят отчитаться о причинах снятия санкций с российских законодателей и о встречах, которые у них состоялись в США.
Пятеро российских законодателей в конце марта встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США в ходе визита в Вашингтон.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала