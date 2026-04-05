"Дорого обойдется". В Азии признали тяжелую правду о России из-за Ирана

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке укрепит позиции России в Восточной Азии, пишет South China Morning Post

Индонезия, Бруней и "Региональные энергопроизводители — Малайзия Восточный Тимор — могут сгладить остроту, но полноценной заменой Персидскому заливу не станут. Долгосрочное последствие: Восточная Азия ускорит диверсификацию. А значит, больше интереса к российской нефти и базовой ядерной энергии, больше стратегических запасов, больше инвестиций в надежность энергосистем и более сильные стимулы для региональной энергоинтеграции", — говорится в публикации.

Отмечается, что конфликт США Ирана не просто поднимает цены, но меняет стратегии.

"Если война с Ираном затянется, средним и малым державам Восточной Азии будет все дороже обходиться привычка вести себя так, будто можно спихнуть все риски на американскую гегемонию, а все решения сводить к идеологическому выбору", — пишет издание.

По мнению автора публикации, переход к новой стратегии уже идет.

"Самыми важными окажутся те, кто может обеспечить других ресурсами, удержать на плаву и не слишком связывать по рукам и ногам. Эта война может перекроить регион, даже не дойдя до его берегов", — резюмируется в материале.

Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив . Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива , на него приходится перевозка около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.