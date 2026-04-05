Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении - РИА Новости, 05.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 05.04.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении - РИА Новости, 05.04.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Вооруженные силы РФ продвинулись в районе Ильиновки и Новодмитровки на константиновском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T21:46:00+03:00
2026-04-05T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
константиновка
россия
донецкая народная республика, константиновка, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении

Пушилин: ВС России продвинулись в районе Ильиновки и Новодмитровки в ДНР

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвинулись в районе Ильиновки и Новодмитровки на константиновском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Константиновское направление. Здесь продолжается продвижение наших подразделений по флангам в районе Ильиновки и Новодмитровки. В самой Константиновке боевые действия идут в районе ж/д вокзала, в центральной части", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Мах.
Он отметил, что противник "пытается удержаться и зацепиться в промзоне".
"Но наши подразделения приближают освобождение данного населенного пункта, который является южными воротами для освобождения Краматорско-Славянской агломерации", - подчеркнул глава ДНР.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения краматорско-славянской группировки.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
