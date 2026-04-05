https://ria.ru/20260405/rossija-2085271871.html
В России вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на граждан
2026-04-05T10:45:00+03:00
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
В РФ с 1 апреля вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на граждан
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ряд законов, направленных на защиту финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки на них, вступил в силу в России с 1 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Вступил в силу ряд новых норм, цель которых – защита финансовых прав наших граждан и снижение долговой нагрузки на них. Законы начали действовать с 1 апреля", - говорится в сообщении
.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что защита людей и их сбережений, совершенствование финансовой и банковской систем, так, чтобы заемщики средств не сталкивались с чрезмерными, неоправданными тратами, находятся среди приоритетов работы Госдумы.
"С 2025 года принято 58 федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования финансового рынка", - подчеркнул Володин, чьи слова приводит пресс-служба ГД.
В пресс-службе уточнили, что с 1 апреля заработал закон, определяющий правила для операторов сервисов рассрочки. При покупке товара таким способом его стоимость должна будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.
"Такие сервисы в последние годы становятся все более популярными, но единые правила их регулирования, защищающие в первую очередь интересы пользователей рассрочек, до принятия закона отсутствовали. Изменения были инициированы депутатами", – добавил председатель Госдумы.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, с 1 апреля максимальный размер начислений - процентов, неустойки, комиссии - по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130% до 100% от суммы основного долга. Таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.