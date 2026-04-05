Силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами России за шесть часов

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Средствами ПВО за шесть часов уничтожены 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"Пятого апреля в период с 08.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.