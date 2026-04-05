МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ослабление санкций США против России стало ценным подарком для Москвы, так как показало несостоятельность антироссийских мер, пишет Spectator.
"Вашингтон продемонстрировал, что санкции против российской нефти могут ослабнуть, когда цены на энергоносители станут неприемлемыми политически. Это ценные сведения для санкционной дипломатии Москвы, и они незаметно подрывают доверие к самой системе санкций, введенных против России. Эта эрозия лишь усиливается с течением времени и приносит Владимиру Путину больше выгоды, чем доходы от любого танкера, который в настоящее время проходит через Индийский океан", — говорится в публикации.
Вчера, 08:48
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Официальные лица отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности односторонних ограничений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>