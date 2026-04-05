Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.04.2026
09:08 05.04.2026 (обновлено: 09:16 05.04.2026)
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.04.2026
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T09:08:00+03:00
2026-04-05T09:16:00+03:00
день геолога в россии
день геолога в россии
День геолога в России
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Путин: 276 месторождений твердых полезных ископаемых открыто за 2025 год

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья", - говорится в сообщении.

Президент выражает уверенность в том, что геологи также будут трудиться "честно, на совесть", а также широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала и своей работой содействовать повышению качества жизни граждан России.
"Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств - выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач", - также отметил глава государства.
Юные посетители фотографируют экспонаты в Музее геологии Центральной Сибири GEOS в Красноярске. - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
День геолога в России
4 апреля, 15:46
 
День геолога в России
 
 
