Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья", - говорится в сообщении .

"Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств - выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач", - также отметил глава государства.