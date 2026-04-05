Заморозка участия США в НАТО перестала быть невозможной, считает Пушков

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сумма разногласий между президентом США Дональдом Трампом и странами ЕС настолько велика, что замораживание участия Вашингтона в НАТО и прекращение финансирования альянса "переходит в зону возможного", считает сенатор Алексей Пушков.

Трамп в субботу назвал НАТО "ненадежным и ослабленным партнером". Ранее он выражал сомнения в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.