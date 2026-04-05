Врач назвала продукт, улучшающий когнитивные функции у пожилых
Желтки куриных яиц содержат холин, который играет важную роль в деятельности нервной системы и улучшает когнитивные функции пожилого человека, сообщила РИА... РИА Новости, 05.04.2026
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Желтки куриных яиц содержат холин, который играет важную роль в деятельности нервной системы и улучшает когнитивные функции пожилого человека, сообщила РИА Новости заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы "Нутрициология", доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.
"Современные исследования доказывают, что для большинства людей умеренное потребление яиц не повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В желтке яйца содержится холин, который играет важную роль в деятельности нервной системы, улучшает когнитивные функции человека, особенно пожилого возраста", - рассказала Елизарова.
Она отметила, что куриные яйца, несомненно, являются полезным продуктом, которые не должны быть единственным источником белка. Рацион питания населения должен быть сбалансированным за счет чередования яиц с рыбой, мясом, птицей, бобовыми, являющихся полноценными источниками белка.