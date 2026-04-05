На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения - РИА Новости, 05.04.2026
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
Новая проблема с единственным туалетом на космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны, возникла из-за обледенения,... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T04:16:00+03:00
2026-04-05T04:16:00+03:00
2026-04-05T10:56:00+03:00
в мире, луна, хьюстон, канаверал, наса
В мире, Луна, Хьюстон, Канаверал, НАСА
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
На летящем к Луне корабле Orion возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Новая проблема с единственным туалетом на космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны, возникла из-за обледенения, сообщил руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг.
Это не первые неполадки, возникшие во время миссии. Ранее сообщалось, что в ходе полёта Orion возникли проблемы с туалетом на борту. НАСА
отметило, что экипаж в сотрудничестве с центром управления полетами в Хьюстоне
смог восстановить его работу.
"Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда", – сказал он на пресс-конференции
.
Экипаж получил указание использовать складные устройства для мочеиспускания на случай возникновения непредвиденных ситуаций, добавил Фрилинг.
Среди прочих проблем, Фрилинг упомянул, что у одного из членов экипажа сломался личный компьютер. При этом три остальных устройства функционируют нормально и астронавты используют их по очереди.
Руководитель Artemis II подчеркнул, что участники миссии продолжают поддерживать связь с семьями и психологами.
В среду ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал
с кораблём Orion, на котором четверо астронавтов облетят Луну
в рамках миссии Artemis II.
Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершит облет Луны и вернется на Землю
. Это станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.