Рейтинг@Mail.ru
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 05.04.2026 (обновлено: 10:56 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/problemy-2085248781.html
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения - РИА Новости, 05.04.2026
На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения
Новая проблема с единственным туалетом на космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны, возникла из-за обледенения,... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T04:16:00+03:00
2026-04-05T10:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085272490_0:126:2200:1364_1920x0_80_0_0_d4855db80e4716abf6aa24a63ae21b97.jpg
https://ria.ru/20260402/artemida-2084584255.html
https://ria.ru/20260403/mask-2084902858.html
https://ria.ru/20260117/nasa-2068534132.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085272490_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_3b5d9d2c4d4ca10242b38852d1fadb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Луна, Хьюстон, Канаверал, НАСА
На летящем к Луне корабле Orion возникли проблемы с туалетом из-за обледенения

© REUTERS / NASAКосмический корабль НАСА Orion во время пилотируемого полета в рамках миссии Artemis II
Космический корабль НАСА Orion во время пилотируемого полета в рамках миссии Artemis II
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Новая проблема с единственным туалетом на космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны, возникла из-за обледенения, сообщил руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг.
Это не первые неполадки, возникшие во время миссии. Ранее сообщалось, что в ходе полёта Orion возникли проблемы с туалетом на борту. НАСА отметило, что экипаж в сотрудничестве с центром управления полетами в Хьюстоне смог восстановить его работу.
Space Launch System — американская двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Ставки очень высоки". Зачем на самом деле американцы снова летят к Луне
2 апреля, 08:00
"Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда", – сказал он на пресс-конференции.
Экипаж получил указание использовать складные устройства для мочеиспускания на случай возникновения непредвиденных ситуаций, добавил Фрилинг.
Среди прочих проблем, Фрилинг упомянул, что у одного из членов экипажа сломался личный компьютер. При этом три остальных устройства функционируют нормально и астронавты используют их по очереди.
Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Отец Маска усомнился в том, что американцы высаживались на Луну
3 апреля, 07:09
Руководитель Artemis II подчеркнул, что участники миссии продолжают поддерживать связь с семьями и психологами.
В среду ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал с кораблём Orion, на котором четверо астронавтов облетят Луну в рамках миссии Artemis II.
Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершит облет Луны и вернется на Землю. Это станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Луна - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке
17 января, 19:16
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала