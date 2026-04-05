На летящем к Луне корабле возникли проблемы с туалетом из-за обледенения

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Новая проблема с единственным туалетом на космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны, возникла из-за обледенения, сообщил руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг.

Среди прочих проблем, Фрилинг упомянул, что у одного из членов экипажа сломался личный компьютер. При этом три остальных устройства функционируют нормально и астронавты используют их по очереди.