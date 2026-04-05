Тольяттинский потрошитель потребовал от суда 300 тысяч рублей
Тольяттинский серийный убийца Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание за убийства женщин и изнасилования несовершеннолетних, требовал через суд... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T06:11:00+03:00
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Тольяттинский серийный убийца Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание за убийства женщин и изнасилования несовершеннолетних, требовал через суд возместить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Рыльков, который отбывает пожизненное наказание почти 30 лет, подал в суд Самары
иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Его сумма, как сообщили агентству в пресс-службе суда, составила 300 тысяч рублей. Осужденный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии и лично получил отказ. В конце марта суд оставил его требования без удовлетворения, следует из материалов.
Суд в Самаре в июне 1998 года приговорил Рылькова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, а в июне 2020 года суд в Тольятти
добавил ему еще 19 лет лишения свободы за убийство двух девочек. В 2022 году состоялся приговор за убийства пяти женщин и несовершеннолетней, Рыльков получил еще десять лет, по совокупности приговоров наказание осталось пожизненным.
Рыльков, совершивший более десяти убийств, десятки изнасилований несовершеннолетних и другие преступления в городе Тольятти и селе Борском Самарской области, отбывает наказание в исправительной колонии особого режима "Черный дельфин" (Оренбургская область). Он неоднократно подавал в суд ходатайства об освобождении от наказания в связи с заболеванием, суд их отклонял.