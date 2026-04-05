Тольяттинский потрошитель потребовал от суда 300 тысяч рублей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Тольяттинский серийный убийца Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание за убийства женщин и изнасилования несовершеннолетних, требовал через суд возместить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Рыльков, совершивший более десяти убийств, десятки изнасилований несовершеннолетних и другие преступления в городе Тольятти и селе Борском Самарской области, отбывает наказание в исправительной колонии особого режима "Черный дельфин" (Оренбургская область). Он неоднократно подавал в суд ходатайства об освобождении от наказания в связи с заболеванием, суд их отклонял.