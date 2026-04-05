17:38 05.04.2026 (обновлено: 20:43 05.04.2026)
Сийярто: Россия, Венгрия, Сербия и Турция усилят защиту "Турецкого потока"
Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", сообщил глава МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 05.04.2026
БУДАПЕШТ, 5 апр — РИА Новости. Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", сообщил глава МИД Петер Сийярто.
Министр рассказал, что по итогам заседания Совета обороны Венгрии после попытки подрыва газопровода в Сербии поговорил по телефону с главами Минэнерго этой страны и Турции, а также заместителем министра энергетики России.
Атака ВСУ на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявил офис Орбана
"Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всем его европейском участке", — заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Он обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока", назвав ее частью атак киевского режима на энергоснабжение Венгрии и нападением на суверенитет. Министр отметил, что Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.
Венгрия перекрыла газ Украине и тем самым подписала два смертных приговора
Сийярто добавил, что армия будет охранять газопровод и его пункты по всей протяженности от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.
Сегодня президент Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу. Глава контрразведки Джуро Йованич заявил, что подозреваемый в организации диверсии — мигрант с военной подготовкой.
Глава МИД Венгрии ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украина готовит Майдан в Венгрии
