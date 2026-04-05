Сийярто: Россия, Венгрия, Сербия и Турция усилят защиту "Турецкого потока"
Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", сообщил глава МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg
https://ria.ru/20260321/vengriya-2082160756.html
https://ria.ru/20260327/vengriya-2083140204.html
https://ria.ru/20260323/vengriya-2082254420.html
БУДАПЕШТ, 5 апр — РИА Новости. Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились принять меры для защиты "Турецкого потока", сообщил глава МИД Петер Сийярто.
Министр рассказал, что по итогам заседания Совета обороны Венгрии
после попытки подрыва газопровода в Сербии
поговорил по телефону с главами Минэнерго этой страны и Турции
, а также заместителем министра энергетики России
.
«
"Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились. Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всем его европейском участке", — заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Он обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока", назвав ее частью атак киевского режима на энергоснабжение Венгрии и нападением на суверенитет. Министр отметил, что Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.
Сийярто добавил, что армия будет охранять газопровод и его пункты по всей протяженности от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.
Сегодня президент Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу. Глава контрразведки Джуро Йованич заявил, что подозреваемый в организации диверсии — мигрант с военной подготовкой.
Глава МИД Венгрии ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.