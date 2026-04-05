Пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда, задержали и передали полиции

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пассажир, вытолкнувший из поезда проводницу, оперативно задержан и передан сотрудникам полиции, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона. В Сети появилась видеозапись происшествия.

"Об инциденте в поезде № 149 Челябинск — Санкт-Петербург. <…> Пассажир, который фигурирует в видеозаписи, был оперативно задержан и передан сотрудникам полиции. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", — прокомментировали в ФПК сообщения о том, что пассажир поезда вытолкнул проводницу из вагона.