Десять раненых остались от роты ВСУ за две недели штурма, признался пленный

ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Рота ВСУ потеряла почти весь личный состав за две недели при попытке штурма села Сладкое в Запорожской области, остался в живых один военнослужащий, сдавшийся в плен, а также десять боевиков, которые были ранены по дороге к селу, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Анатолий Дергач.