В Турции появились плакаты с надписью "НАТО, вон из страны!"

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Плакаты с антинатовскими лозунгами появились в турецкой Бурсе, их размещают в основном представители молодежных организаций, включая Союз молодежи Турции (TGB).

Отмечается, что плакаты с лозунгами "NATO Türkiye"den defol!" ("НАТО, вон из Турции") и критикой альянса размещаются в различных районах города, в том числе на улицах и объектах городской инфраструктуры.