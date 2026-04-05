В Московском зоопарке родились шесть птенцов пингвинов Гумбольдта

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта родились в Московском зоопарке, сейчас им от двух до трех месяцев, а самые старшие из них уже умеют плавать в бассейне, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.