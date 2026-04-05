ЕАЭС и Евросоюз не сочетаются, Армении придется выбирать, заявил Песков

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Армении придется выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал планы Еревана наращивать сотрудничество с Брюсселем.
"Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать", — рассказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его словам, членство в Евразийском экономическом союзе дает Армении большие преимущества.
"У вас есть интеграция в виде ЕАЭС. И вы зарабатываете там деньги, и немалые деньги. И ваше членство в ЕАЭС дает вам возможность сейчас развиваться с повышенными темпами, они гораздо выше, чем средние по СНГ, и уж гораздо выше, чем у нас в Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что Москва проявляет повышенный интерес к ориентирам Еревана. При этом Кремль желает, чтобы в обсуждении вопроса о Карабахе не было отсылок к России.
Президент Владимир Путин в среду провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве. Он отметил, что в закавказской стране идет дискуссия о развитии отношений с Европой, Россия относится к этому спокойно. При этом одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕАЭС и ЕС невозможно по экономическим причинам, пояснил Путин.