Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/pekar-2085249303.html
Пекари вышли в лидеры по числу резюме в начале 2026 года
Наибольший рост числа резюме в первом квартале 2026 года в России пришелся на профессию пекаря, в числе лидеров также администраторы и грузчики, рассказал РИА... РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974608405_0:14:3068:1740_1920x0_80_0_0_eb761fe65132c41bdb736589c3a99b1f.jpg
https://ria.ru/20260118/rabota-2068591986.html
https://ria.ru/20260227/professii-2077036655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974608405_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_0017535dc812540d5d0d5a1ada761a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© iStock.com / shironosovМужчина-пекарь во время работы
Мужчина-пекарь во время работы - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© iStock.com / shironosov
Мужчина-пекарь во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Наибольший рост числа резюме в первом квартале 2026 года в России пришелся на профессию пекаря, в числе лидеров также администраторы и грузчики, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
«
"Лидирует по количеству созданных резюме профессия пекаря, где количество резюме увеличилось на 151%, а кандидаты в среднем ожидали получить 59 573 рублей в месяц. На втором месте по динамике следуют администраторы с ростом на 141% (57 478 рублей в месяц), а замыкают тройку грузчики (+137%, 64 158 рублей в месяц)", - сказал он.
Губанов отметил, что эти вакансии объединяет ряд факторов, которые делают их привлекательными для соискателей: низкий порог входа, возможность работать без опыта и гибкие форматы занятости. Кроме того, специалисты в этих сферах востребованы в разных сегментах экономики, что обеспечивает стабильный спрос на такие кадры.
Средние зарплатные ожидания кандидатов определены по данным из их резюме. Однако реальные зарплатные ожидания могут существенно различаться в зависимости от стажа, места жительства и типа занятости: соискатели рассматривают варианты как на полную, так и на частичную занятость, сменный график, гибкий режим работы и другие условия.
В топ-5 лидеров по росту спроса со стороны соискателей также вошла профессия монтажника - кандидаты в январе-марте разместили на 133% больше резюме, чем годом ранее. Их средние зарплатные ожидания составили 140 683 рублей в месяц.
«
"Замыкает пятерку лидеров профессия сантехника, где динамика выросла на 118%, а кандидаты ожидали получать 111 659 рублей в месяц", - отметил Губанов.
Во второй половине топ-10 по росту числа резюме также вошли флорист, промоутер, повар, сварщик и бариста.
РоссияОбществоРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала