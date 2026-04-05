11:13 05.04.2026
Россия входит в число лидеров по природным ископаемым, заявил Патрушев
дмитрий патрушев
Патрушев: Россия входит в число мировых лидеров по запасам природных ископаемых

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в поздравлении с Днем геолога заявил, что наличие примерно 230 видов полезных ископаемых на территории России позволяют стране входить в число мировых лидеров по запасам природного газа, алмазов, золота, никеля и угля.
День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.
"Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой. Наличие примерно 230 видов полезных ископаемых позволяет нам входить в число мировых лидеров по запасам природного газа, алмазов, золота, никеля, угля и других ресурсов", - приводятся его слова в канале правительства РФ на платформе Мах.
По его словам, геология является одной из тех отраслей, которые определяют экономическую мощь и технологический суверенитет России.
"В этом году мы отмечаем 60-летие Дня геолога. Мы чествуем геологов и геофизиков, буровиков, горняков и научных сотрудников - людей, которые сегодня даже в самых сложных условиях продолжают открывать новые месторождения и тем самым наращивать потенциал нашей страны", - добавил заместитель председателя правительства.
Патрушев также отметил, что благодаря профессионализму работников и верности избранному пути Россия уверенно обеспечивает себя стратегически важным сырьем, развивает промышленность и укрепляет свои позиции на мировых рынках.
Он добавил, что ветераны отрасли заложили прочный фундамент отечественной геологической школы и теперь передают бесценный опыт молодому поколению, воспитывают патриотов и профессионалов.
