Отец ребенка Лерчек опроверг слухи об ухудшении ее самочувствия
Отец ребенка блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини опроверг сообщения об ухудшении самочувствия инфлюенсера. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T19:16:00+03:00
Отец ребенка Лерчек опроверг сообщения об ухудшении самочувствия блогера
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отец ребенка блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини опроверг сообщения об ухудшении самочувствия инфлюенсера.
"К сожалению, мы поняли, что в Интернете есть много ужасных слухов по поводу нашей ситуации. Лера здесь, Лера со мной. У нас все нелегко, но мы вместе", - рассказал Луис на своей странице в Instagram*.
Также в видеоролике появилась Чекалина в парике и поблагодарили подписчиков за поддержку.
"Я чувствую каждое слово, всю энергию, которую вы отправляете, и я очень люблю эту жизнь, обязательно буду жить вашими молитвами", - заключила Лерчек.
В феврале блогер родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская