Отец ребенка Лерчек опроверг слухи об ухудшении ее самочувствия

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отец ребенка блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини опроверг сообщения об ухудшении самочувствия инфлюенсера.

"К сожалению, мы поняли, что в Интернете есть много ужасных слухов по поводу нашей ситуации. Лера здесь, Лера со мной. У нас все нелегко, но мы вместе", - рассказал Луис на своей странице в Instagram*.

Также в видеоролике появилась Чекалина в парике и поблагодарили подписчиков за поддержку.

"Я чувствую каждое слово, всю энергию, которую вы отправляете, и я очень люблю эту жизнь, обязательно буду жить вашими молитвами", - заключила Лерчек.

В феврале блогер родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.