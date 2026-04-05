Орбан: Европа нуждается в энергоносителях, а Украина мешает их поставке

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Европа в условиях надвигающегося энергокризиса нуждается в российских энергоносителях, а Украина всячески пытается сделать невозможной их поставку, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию

"На Европу надвигается беспрецедентный энергетический кризис. Европейским странам нужно и будет нужно еще больше энергии из России . А Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер напомнил, что украинцы "взорвал и "Северный по ток", перекрыли газопровод в Венгрию, в этом году они поставили Венгрию под нефтяную блокаду, перекрыв трубопровод "Дружба", а российский участо к "Турецкого пот ока" постоянно подвергается военным атакам", и подчеркнул, что "деятельность Украины представляет жизненную угрозу для Венгрии".

Орбан также отметил, что пострадавших нет, газопровод работает бесперебойно, и сообщил, что поблагодарил президента Вучича за работу сербских органов.

