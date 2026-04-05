21:36 05.04.2026
Орбан: Европа нуждается в энергоносителях, а Украина мешает их поставке
Европа в условиях надвигающегося энергокризиса нуждается в российских энергоносителях, а Украина всячески пытается сделать невозможной их поставку, заявил... РИА Новости, 05.04.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Европа в условиях надвигающегося энергокризиса нуждается в российских энергоносителях, а Украина всячески пытается сделать невозможной их поставку, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию.
"На Европу надвигается беспрецедентный энергетический кризис. Европейским странам нужно и будет нужно еще больше энергии из России. А Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер напомнил, что украинцы "взорвали "Северный поток", перекрыли газопровод в Венгрию, в этом году они поставили Венгрию под нефтяную блокаду, перекрыв трубопровод "Дружба", а российский участок "Турецкого потока" постоянно подвергается военным атакам", и подчеркнул, что "деятельность Украины представляет жизненную угрозу для Венгрии".
Орбан также отметил, что пострадавших нет, газопровод работает бесперебойно, и сообщил, что поблагодарил президента Вучича за работу сербских органов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива наблюдается значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Сотрудники правоохранительных органов Сербии недалеко от трубопровода, где нашли бомбу - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В Сербии нашли бомбу возле трубопровода, поставляющего газ в Венгрию
Вчера, 11:25
 
В миреЕвропаУкраинаВенгрияАлександр ВучичВиктор ОрбанЕвросоюзТурецкий потокСеверный поток
 
 
