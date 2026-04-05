Орбан созовет Совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ.

Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию , по которому доставляется российский газ.

"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", - написал Орбан в соцсети Facebook*.