Орбан созовет Совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T12:14:00+03:00
виктор орбан
венгрия
александр вучич
Орбан созовет совет обороны из-за обнаружения бомбы около газопровода в Сербии
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ.
Ранее в воскресенье Президент Сербии Александр Вучич
заявил, что созвонился с Орбаном
и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию
, по которому доставляется российский газ.
"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию. Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.