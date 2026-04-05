01:43 05.04.2026
Компания из России сохранит право на разведку в зоне дна Тихого океана
Компания из России сохранит право на разведку в зоне дна Тихого океана
Совет Международного органа по морскому дну (МОМД) утвердил заявку компании "Южморгеология" на продление контракта на разведку донных минеральных образований в... РИА Новости, 05.04.2026
В мире, Россия, Кингстон (город), Тихий океан, ООН, Росгеология
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет Международного органа по морскому дну (МОМД) утвердил заявку компании "Южморгеология" на продление контракта на разведку донных минеральных образований в богатой ими тихоокеанской зоне Кларион-Клиппертон, сообщили РИА Новости в посольстве России в Кингстоне, столице Ямайки, где расположен МОМД.
В марте в штаб-квартире органа прошла первая часть 31-й сессии МОМД. Совет органа рассмотрел заявки на продление контрактов на разведку полиметаллических конкреций – донных минеральных образований – в зоне Кларион-Клиппертон на востоке Тихого океана. Согласно конвенции ООН по морскому праву, именно с МОМД нужно согласовывать геологические изыскания на дне вне национальных юрисдикций. Свой контракт стремилась продлить и российская "Южморгеология" (подразделение Росгеологии). Срок ее предыдущих договоренностей с МОМД истекал уже в конце марта.
"Заявка контрактора АО "Южморгеология" Советом МОМД утверждена консенсусом", - рассказали РИА Новости в посольстве России в Кингстоне.
Получившая одобрение заявка предполагает продление контракта на пять лет, отметили в дипмиссии. Такой шаг обеспечит "Южморгеологию" правом на разведку в закрепленном за ней районе зоны Кларион-Клиппертон до 2031 года.
Сама зона Кларион-Клиппертон расположена к западу от Мексики и к юго-востоку от Гавайев. Эта часть дна Тихого океана известна обилием полиметаллических железомарганцевых конкреций, содержащих ценные для промышленности элементы, в частности, марганец, медь и никель. За российской компанией благодаря контракту с МОМД закреплено в общем счете 75 тысяч квадратных километров зоны.
Из работы ученых "Южморгеологии", опубликованной в 2023 году, следует, что только оцененных на декабрь 2020 года ресурсов этого участка зоны Кларион-Клиппертон, вероятно, было бы достаточно, чтобы на 20 лет обеспечить работой добычное предприятие производительностью в 3 миллиона тонн конкреций в год. Помимо "Южморгеологии", правом на разведку в различных частях зоны обладают организации из более чем десятка государств от Европы до Океании.
