Компания из России сохранит право на разведку в зоне дна Тихого океана

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет Международного органа по морскому дну (МОМД) утвердил заявку компании "Южморгеология" на продление контракта на разведку донных минеральных образований в богатой ими тихоокеанской зоне Кларион-Клиппертон, сообщили РИА Новости в посольстве России в Кингстоне, столице Ямайки, где расположен МОМД.

В марте в штаб-квартире органа прошла первая часть 31-й сессии МОМД. Совет органа рассмотрел заявки на продление контрактов на разведку полиметаллических конкреций – донных минеральных образований – в зоне Кларион-Клиппертон на востоке Тихого океана. Согласно конвенции ООН по морскому праву, именно с МОМД нужно согласовывать геологические изыскания на дне вне национальных юрисдикций. Свой контракт стремилась продлить и российская "Южморгеология" (подразделение Росгеологии). Срок ее предыдущих договоренностей с МОМД истекал уже в конце марта.

« "Заявка контрактора АО "Южморгеология" Советом МОМД утверждена консенсусом", - рассказали РИА Новости в посольстве России в Кингстоне.

Получившая одобрение заявка предполагает продление контракта на пять лет, отметили в дипмиссии. Такой шаг обеспечит "Южморгеологию" правом на разведку в закрепленном за ней районе зоны Кларион-Клиппертон до 2031 года.

Сама зона Кларион-Клиппертон расположена к западу от Мексики и к юго-востоку от Гавайев. Эта часть дна Тихого океана известна обилием полиметаллических железомарганцевых конкреций, содержащих ценные для промышленности элементы, в частности, марганец, медь и никель. За российской компанией благодаря контракту с МОМД закреплено в общем счете 75 тысяч квадратных километров зоны.