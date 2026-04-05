Мурашко сообщил о новых методах терапии для онкопациентов - РИА Новости, 05.04.2026
01:37 05.04.2026
Мурашко сообщил о новых методах терапии для онкопациентов
Новые методы терапии для онкологических пациентов включат в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпопомощи, сообщил министр здравоохранения РИА Новости, 05.04.2026
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
СУХУМ, 5 апр - РИА Новости. Новые методы терапии для онкологических пациентов включат в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпопомощи, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Зарегистрирован ряд технологий, которые также могут изменить и улучшить помощь для категории пациентов онкологических, онкогематологических, то в дополнение программы государственных гарантий (нужно - ред.) подгрузить эти методы терапии - это клеточные технологии, это технологии на основе пептидных препаратов и мРНК", - сказал министр журналистам.
Врач - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России
18 марта, 01:08
Он добавил, что определенные разделы программы госгарантий меняются практически каждый год, например, в 2026 году появились новые методы обследования и диагностики.
Министр подчеркнул, что акцент смещается в сторону ранней диагностики и профилактики развития заболеваний, сдерживания их развития. По его словам, это касается в том числе и пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов.
"Один из методов, который сегодня погружен, позволяет вовремя заподозрить наследственные дислипидемии, своевременно начать лечение. Это важно для молодых людей, потому что фарма молодеет и можно сегодня профилактировать", - пояснил Мурашко.
Он добавил, что также есть важные изменения, которые касаются долголетия, объемов обследования таких пациентов и тактики обеспечения консультированием по данному вопросу.
Медсестра несет капельницу - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Новые методы борьбы с раком включат в ОМС
17 марта, 14:28
 
