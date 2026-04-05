10:22 05.04.2026 (обновлено: 10:23 05.04.2026)
Синоптик предупредил о барической пиле в Москве на следующей неделе
Перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, ко вторнику оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба и к выходным подскочит до 760...
Синоптик предупредил о барической пиле в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается барическая пила

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, ко вторнику оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба и к выходным подскочит до 760 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал агентству, что на следующей неделе в Москве ожидаются существенные перепады температуры и атмосферного давления.
"Ожидается барическая пила - падение (давления - ред.) ко вторнику до 735 миллиметров ртутного столба и рост к выходным до 760 миллиметров ртутного столба будут провоцировать скачки давления у метеочувствительных людей и простуду. Одевайтесь многослойно", - отметил Тишковец.
Он уточнил, что в ночь на понедельник в Москву заглянет гребень антициклона, благодаря чему осадки прекратятся, облака поредеют, а столбики термометров понизятся до 0 - плюс 3 градусов.
"Днем - теплый атмосферный фронт принесет очередную порцию дождей, на максимальном термометре - плюс 5 - плюс 8 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление, после ночного роста, понизится до 736 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что до среды включительно по ночам на термометрах будет от 0 до плюс 3 градусов, днем - от плюс 6 до плюс 9 градусов. Во второй части недели ожидается ощутимое понижение температуры в темное время суток - до 2-5 градусов мороза. Образуется гололедица, в дневные часы - не выше плюс 3 - плюс 6 градусов.
"Самыми холодными, снежными, ветренными и "скользкими" будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра, в сопровождении метели при видимости до 1-4 километров, по скорости достигнут штормовых 15 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто 5-8 градусов мороза", - подчеркнул Тишковец.
Он заключил, что в выходные инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря чему распогодится, но температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы. В сумерках заморозки от 0 до минус 3 градусов, днем - 4-7 градусов тепла.
