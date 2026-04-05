Недопустимо увеличивать риски радиоактивной катастрофы, заявил Лавров

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи в телефонном разговоре отметили недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС "Бушер" и рисков радиоактивной катастрофы в регионе, сообщили в МИД РФ.