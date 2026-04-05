02:11 05.04.2026 (обновлено: 03:02 05.04.2026)
В МИД раскрыли настоящую причину саммита Запада с арабскими странами
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ожидаемая встреча стран "Группы семи" с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива нужна Западу для спасения лица и симуляции благих намерений в кризисной ситуации, поделился оценкой с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре в четверг сообщил, что на предстоящей неделе страны G7 и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива проведут встречу по ситуации в Ормузском проливе.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Иран пригрозил заминировать Персидский залив
23 марта, 10:57
«
"Очевидно, что есть попытки выстроить общую линию со странами залива, но пока я не вижу серьезных предложений на этот счет. Прежде всего, на мой взгляд, мы наблюдаем ситуацию, при которой и "семерка", и Запад хотят спасти свое собственное лицо в международных отношениях", - сказал РИА Новости Бердыев.
С его точки зрения, военно-политические вопросы не могут быть разрешены в утратившей вес и авторитет "семерке", которая раздирается внутренними склоками и пикировками, равно как и в непрофильных форматах - таких, как сугубо экономическая G20. Посол подчеркнул, что Запад сам создал на Ближнем Востоке рукотворный хаос, а теперь судорожно ищет выход. Стремление G7 наладить отношения со странами Глобального Юга в целом не ново, добавил дипломат.
«
"Это объясняется вполне прозаическими причинами: Запад больше не дирижирует глобальными процессами и не может в одиночку решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся и в большой политике, и в мировой экономике", - заключил собеседник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Иран пригрозил, что перед США и Израилем "откроются врата ада"
4 апреля, 22:52
 
