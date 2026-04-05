Роскачество рассказало, как правильно выбирать мед, чтобы избежать подделок

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При выборе меда нужно обратить внимание на его цвет. У каждого сорта продукта он свой: цветочный мед должен быть светло-желтого цвета, липовый — янтарного, а гречишный — ближе к коричневому, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

« "При выборе меда в магазине, во-первых, стоит обращать внимание на цвет продукции: у каждого сорта он свой. Так, цветочный мед, как правило, имеет светло-желтый цвет, липовый — янтарный, гречишный — ближе к коричневому", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что натуральный мед, если он не засахарился, имеет прозрачную консистенцию без мутности и осадка. Если мед прошлогодний и засахарился — это нормальное явление. Для проверки жидкого меда эксперты советуют покрутить банку в руках — содержимое должно быть достаточно вязким и плавно перетекать от одной стенки к другой.

Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на маркировку продукции, в частности на год сбора и дату упаковывания.

Чтобы убедиться в качестве меда, также можно проверить наличие на упаковке российского "Знака качества". Такая маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам, разработанным Роскачеством. На сегодняшний день в России представлено восемь наименований меда, имеющих этот знак.

В случае если мед можно попробовать, стоит обратить внимание на его вкус: у хорошего продукта отсутствует карамельный или кислый привкус. Первый может свидетельствовать о перегреве, второй — о начале брожения. Что касается гречишного или каштанового меда, в их вкусе допустимо присутствие небольшой горечи.