05:35 05.04.2026 (обновлено: 16:02 05.04.2026)
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мед, чтобы избежать подделок
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мед, чтобы избежать подделок
При выборе меда нужно обратить внимание на его цвет. У каждого сорта продукта он свой: цветочный мед должен быть светло-желтого цвета, липовый — янтарного, а... РИА Новости, 05.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа меда на продовольственной ярмарке
Продажа меда на продовольственной ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При выборе меда нужно обратить внимание на его цвет. У каждого сорта продукта он свой: цветочный мед должен быть светло-желтого цвета, липовый — янтарного, а гречишный — ближе к коричневому, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
«

"При выборе меда в магазине, во-первых, стоит обращать внимание на цвет продукции: у каждого сорта он свой. Так, цветочный мед, как правило, имеет светло-желтый цвет, липовый — янтарный, гречишный — ближе к коричневому", — говорится в сообщении.

Продовольственная ярмарка в Красноярске
Россиян предупредили о возможном дефиците меда
16 февраля, 10:02
Там уточнили, что натуральный мед, если он не засахарился, имеет прозрачную консистенцию без мутности и осадка. Если мед прошлогодний и засахарился — это нормальное явление. Для проверки жидкого меда эксперты советуют покрутить банку в руках — содержимое должно быть достаточно вязким и плавно перетекать от одной стенки к другой.
Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на маркировку продукции, в частности на год сбора и дату упаковывания.
Чтобы убедиться в качестве меда, также можно проверить наличие на упаковке российского "Знака качества". Такая маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам, разработанным Роскачеством. На сегодняшний день в России представлено восемь наименований меда, имеющих этот знак.
В случае если мед можно попробовать, стоит обратить внимание на его вкус: у хорошего продукта отсутствует карамельный или кислый привкус. Первый может свидетельствовать о перегреве, второй — о начале брожения. Что касается гречишного или каштанового меда, в их вкусе допустимо присутствие небольшой горечи.
Роскачество рекомендует хранить продукт в темном и прохладном месте при температуре не выше 20 градусов. В хорошо укупоренной емкости может храниться до года, в герметичной таре — до двух лет.
Мед
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
3 декабря 2025, 11:24
 
