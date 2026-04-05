ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после истечения срока своих полномочий не представляет Украину, заявил в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
"Он не избирался (после истечения срока полномочий в мае 2024 года - ред.). Он не представляет Украину", — сказал Маск, комментируя ситуацию вокруг Зеленского после окончания его президентского срока в мае 2024 года.
Маск-старший добавил, что общался с людьми, проживающими на Украине, и, по его словам, они сами не понимают, что происходит в стране.
Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский испытывает сильное давление по вопросу необходимости проведения президентских выборов на Украине — к этому, по данным публикаций, призывают как внутри страны, так и за ее пределами.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.