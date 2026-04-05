ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после истечения срока своих полномочий не представляет Украину, заявил в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский испытывает сильное давление по вопросу необходимости проведения президентских выборов на Украине — к этому, по данным публикаций, призывают как внутри страны, так и за ее пределами.