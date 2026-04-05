01:35 05.04.2026
Отец Илона Маска назвал столицу США "гетто" в сравнении с Москвой
Отец Илона Маска назвал столицу США "гетто" в сравнении с Москвой
Отец Илона Маска Эррол Маск, сравнивая Москву и Вашингтон в интервью РИА Новости, заявил, что столица США за последние годы пришла в упадок и превратилась в... РИА Новости, 05.04.2026
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Отец Илона Маска Эррол Маск, сравнивая Москву и Вашингтон в интервью РИА Новости, заявил, что столица США за последние годы пришла в упадок и превратилась в "гетто", хотя прежде была очень красивым городом.
«
"Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто", - сказал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Отец Илона Маска рассказал о желании сына приехать в Россию
4 апреля, 06:00
По его словам, на фоне Москвы Вашингтон сегодня выглядит "дешево" и неухоженно. При этом он отметил, что проблема, по его мнению, связана не с самим городом, а с качеством управления.
Развивая эту мысль, он обрушился с критикой на демократов. В качестве примера Маск привел избранного губернатора Вирджинии, утверждая, что та в первый же день ввела около 50 новых налогов, повысила себе зарплату и увеличила выплаты другим выборным должностным лицам на 20%.
«
"Демократы — насколько же они глупы? Они действительно глупы", - добавил Маск в беседе с агентством.
Округ Колумбия, в котором расположен Вашингтон, традиционно считается оплотом Демократической партии: ее кандидаты там почти неизменно побеждают на выборах. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что вновь сделал Вашингтон безопасным.
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации
1 апреля, 13:30
 
