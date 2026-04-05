Походную колокольную звонницу передали бойцам группировки "Запад" в ЛНР

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Походную колокольную звонницу передали для полевого храма бойцам группировки "Запад" в Старобельске ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В Старобельске Луганской Народной Республики состоялась торжественная церемония передачи походной колокольной звонницы для полевого храма военнослужащим танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ходе церемонии настоятель собора осветил колокольную звонницу, которая состоит из пяти колоколов, весом от 5 до 25 килограммов.