В Индонезии тысячи человек вышли к посольству США после гибели миротворцев - РИА Новости, 05.04.2026
Тысячи жителей столицы Индонезии Джакарты собрались в воскресенье утром у посольства США, чтобы почтить память трех военнослужащих индонезийской армии, погибших РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T08:11:00+03:00
Тысячи жителей Джакарты почтили память военных, погибших в Ливане в миссии ООН
ДЖАКАРТА, 5 апр — РИА Новости. Тысячи жителей столицы Индонезии Джакарты собрались в воскресенье утром у посольства США, чтобы почтить память трех военнослужащих индонезийской армии, погибших при выполнении миссии ООН на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Уже к 08:30 по местному времени (04:30 мск) толпа заполнила улицу Мердека Селатан и прилегающие районы, растянувшись до территории Национального монумента. Акция, инициированная объединением исламских организаций Majelis Ormas Islam, проходит под лозунгом "Миллионы молитв за шахидов". Индонезийское агентство ANTARA в своих материалах подсчитало, что в акции приняли участие "тысячи человек".
Участники, одетые преимущественно в белое, несли флаги Индонезии
и Палестины
. На импровизированной сцене размещены портреты погибших военнослужащих — майора Зулми Адитьи Искандара, сержанта Мухаммада Нур Ичвана и капрала Фаризала Ромадхона, входивших в состав миссии UNIFIL.
Многие пришли к посольству США
семьями, в том числе с детьми.
"Мы пришли сюда, потому что наши солдаты погибли, защищая мир. Но почему миротворцы становятся мишенью? Кто за это отвечает?" — заявил РИА Новости один из участников акции.
Другие демонстранты высказывали более жесткие оценки. "США и Израиль
должны нести ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке
. Это их политика привела к тому, что гибнут невинные люди, в том числе наши люди", — заявила одна из протестующих агентству.