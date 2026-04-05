В Индонезии тысячи человек вышли к посольству США после гибели миротворцев - РИА Новости, 05.04.2026
08:11 05.04.2026 (обновлено: 16:07 05.04.2026)
В Индонезии тысячи человек вышли к посольству США после гибели миротворцев
Тысячи жителей столицы Индонезии Джакарты собрались в воскресенье утром у посольства США, чтобы почтить память трех военнослужащих индонезийской армии, погибших РИА Новости, 05.04.2026
В мире, Индонезия, США, Джакарта, ООН
Тысячи жителей Джакарты почтили память военных, погибших в Ливане в миссии ООН

© REUTERS / Ajeng Dinar UlfianaЦеремония воинской почести трех военнослужащих индонезийской армии, погибших при выполнении миссии ООН на юге Ливана, Джакарта
Церемония воинской почести трех военнослужащих индонезийской армии, погибших при выполнении миссии ООН на юге Ливана, Джакарта
ДЖАКАРТА, 5 апр — РИА Новости. Тысячи жителей столицы Индонезии Джакарты собрались в воскресенье утром у посольства США, чтобы почтить память трех военнослужащих индонезийской армии, погибших при выполнении миссии ООН на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Уже к 08:30 по местному времени (04:30 мск) толпа заполнила улицу Мердека Селатан и прилегающие районы, растянувшись до территории Национального монумента. Акция, инициированная объединением исламских организаций Majelis Ormas Islam, проходит под лозунгом "Миллионы молитв за шахидов". Индонезийское агентство ANTARA в своих материалах подсчитало, что в акции приняли участие "тысячи человек".
Участники, одетые преимущественно в белое, несли флаги Индонезии и Палестины. На импровизированной сцене размещены портреты погибших военнослужащих — майора Зулми Адитьи Искандара, сержанта Мухаммада Нур Ичвана и капрала Фаризала Ромадхона, входивших в состав миссии UNIFIL.
Многие пришли к посольству США семьями, в том числе с детьми.
"Мы пришли сюда, потому что наши солдаты погибли, защищая мир. Но почему миротворцы становятся мишенью? Кто за это отвечает?" — заявил РИА Новости один из участников акции.
Другие демонстранты высказывали более жесткие оценки. "США и Израиль должны нести ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке. Это их политика привела к тому, что гибнут невинные люди, в том числе наши люди", — заявила одна из протестующих агентству.
