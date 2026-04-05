В Индонезии тысячи человек вышли к посольству США после гибели миротворцев

ДЖАКАРТА, 5 апр — РИА Новости. Тысячи жителей столицы Индонезии Джакарты собрались в воскресенье утром у посольства США, чтобы почтить память трех военнослужащих индонезийской армии, погибших при выполнении миссии ООН на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Уже к 08:30 по местному времени (04:30 мск) толпа заполнила улицу Мердека Селатан и прилегающие районы, растянувшись до территории Национального монумента. Акция, инициированная объединением исламских организаций Majelis Ormas Islam, проходит под лозунгом "Миллионы молитв за шахидов". Индонезийское агентство ANTARA в своих материалах подсчитало, что в акции приняли участие "тысячи человек".

Участники, одетые преимущественно в белое, несли флаги Индонезии Палестины . На импровизированной сцене размещены портреты погибших военнослужащих — майора Зулми Адитьи Искандара, сержанта Мухаммада Нур Ичвана и капрала Фаризала Ромадхона, входивших в состав миссии UNIFIL.

Многие пришли к посольству США семьями, в том числе с детьми.

"Мы пришли сюда, потому что наши солдаты погибли, защищая мир. Но почему миротворцы становятся мишенью? Кто за это отвечает?" — заявил РИА Новости один из участников акции.