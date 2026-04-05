"Росатом" готов проконсультировать Иран из опыта ЗАЭС, заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. "Росатом" готов дать необходимые консультации Ирану в ситуации с АЭС "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Консультации, работы по топливу, участие в ремонтных кампаниях", — обозначил он зону ответственности российской стороны.

При этом Лихачев подчеркнул, что эксплуатация самого энергоблока — это задача иранского персонала, который очень компетентно с ней справляется.