Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 05.04.2026 (обновлено: 16:21 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/likhachev-2085290986.html
"Росатом" готов проконсультировать Иран из опыта ЗАЭС, заявил Лихачев
2026-04-05T14:22:00+03:00
2026-04-05T16:21:00+03:00
в мире
иран
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080482622_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_0e0e71b8b3690c5df042a6eb50a0238f.jpg
https://ria.ru/20260405/lihachev-2085287887.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080482622_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_71f784111ef3cb9b1ac94340656dc5d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. "Росатом" готов дать необходимые консультации Ирану в ситуации с АЭС "Бушер" в контексте опыта, полученного на Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы действительно получили на Запорожской АЭС уникальный опыт. В частности, более месяца станция работала вообще без внешнего энергоснабжения. <...> Конечно, мы готовы с иранскими партнерами поделиться этим опытом", — сказал Лихачев журналистам.
Лихачев напомнил, что МАГАТЭ высоко оценило работу персонала Запорожской АЭС и зафиксировало, что никаких рисков инцидентов не было допущено, несмотря на все сложности и иногда прямые обстрелы, под которые попадала территория промышленной зоны станции.
Лихачев отметил, что в обеспечении работы первого энергоблока АЭС "Бушер" Россия задействована минимально.
"Консультации, работы по топливу, участие в ремонтных кампаниях", — обозначил он зону ответственности российской стороны.
При этом Лихачев подчеркнул, что эксплуатация самого энергоблока — это задача иранского персонала, который очень компетентно с ней справляется.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Удары по районам ядерных объектов "добром не кончатся", предупредил Лихачев
Вчера, 14:06
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала