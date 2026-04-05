Лихачев сообщил о потере энергоснабжения ЗАЭС по линии "Днепровская"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" потеряно в уязвимом месте - над водой, это затрудняет прогнозы по срокам ремонта, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.