Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Леонов
Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Леонов - РИА Новости, 05.04.2026
Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Леонов
Гендиректор и генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты "Циркон", Александр Леонов умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости...
2026-04-05T16:56:00+03:00
2026-04-05T16:56:00+03:00
2026-04-05T23:50:00+03:00
александр леонов
нпо машиностроения
россия
московский авиационный институт
тамбовская область
моршанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041095_0:342:2047:1493_1920x0_80_0_0_406e70790f2863f864e3234f121c221d.jpg
россия
тамбовская область
моршанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр леонов, нпо машиностроения, россия, московский авиационный институт, тамбовская область, моршанск
Александр Леонов, НПО Машиностроения, Россия, Московский авиационный институт, Тамбовская область, Моршанск
Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Леонов
Умер гендиректор предприятия — производителя ракет "Циркон" Леонов
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Гендиректор и генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты "Циркон", Александр Леонов умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости источник, близкий к разработчику.
"Александра Георгиевича не стало", — заявил собеседник агентства.
Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания МАИ в 1975-м начал работать в Центральном конструкторском бюро машиностроения (сейчас — НПО машиностроения), где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя. С 2007-го возглавил предприятие.
Под руководством Леонова там разработали боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард". В 2019 году он получил звание Героя Труда.
Также на НПО машиностроения производят крылатые ракеты "Оникс", береговые комплексы "Бастион", поддерживают эксплуатацию баллистических ракет УР-100Н УТТХ, создают спутники радиолокационного наблюдения, такие как "Кондор-ФКА".