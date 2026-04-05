Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Леонов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Гендиректор и генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты "Циркон", Александр Леонов умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости источник, близкий к разработчику.

« "Александра Георгиевича не стало", — заявил собеседник агентства.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания МАИ в 1975-м начал работать в Центральном конструкторском бюро машиностроения (сейчас — НПО машиностроения), где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя. С 2007-го возглавил предприятие.

Под руководством Леонова там разработали боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард". В 2019 году он получил звание Героя Труда.