07:18 05.04.2026
Россия сократила импорт лекарств из США до исторического минимума
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия в феврале сократила импорт лекарств из США до минимального уровня за всю современную историю - 10 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, российские компании в феврале ввезли лекарства на 10,2 тысячи долларов против 748,9 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок упала в 73 раза в годовом выражении и достигла исторического минимума. Ведомство предоставляет данные с 2002 года.
Топ-3 импортерами американских лекарств в феврале стали Канада (15,7% от всех поставок), Бразилия (11,5%) и Нидерланды (8,8%). Доля России составила менее 1%.
Помимо лекарств, Москва стала меньше покупать у Вашингтона и медицинских инструментов: импорт сократился в 2,5 раза за год - до 2,1 миллиона долларов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых
21 января, 19:33
 
ЭкономикаРоссияСШАКанадаОбществоЗдоровье
 
 
