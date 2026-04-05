Партия Лагно на турнире претенденток завершилась вничью на 135-м ходу
22:11 05.04.2026
Партия Лагно на турнире претенденток завершилась вничью на 135-м ходу
Партия Лагно на турнире претенденток завершилась вничью на 135-м ходу

Партия Лагно и Дешмукх на турнире претенденток завершилась вничью на 135-м ходу

© пресс-служба турнира "Шахматные звезды"Шахматистка Екатерина Лагно (Россия)
Шахматистка Екатерина Лагно (Россия) - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© пресс-служба турнира "Шахматные звезды"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с Дивьей Дешмукх из Индии в седьмом туре шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия завершилась на 135-м ходу, Лагно играла черными. На счету россиянки стало три ничьи при двух победах и двух поражениях.
Еще одна представительница России Горячкина ранее сыграла вничью с китаянкой Чжу Цзиньэр.
Результаты остальных партий дня:
Анна Музычук (Украина) - Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5;
Рамешбабу Вайшали (Индия) - Тань Чжунъи (Китай) - 1:0.
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
