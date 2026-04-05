Партия Лагно на турнире претенденток завершилась вничью на 135-м ходу

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с Дивьей Дешмукх из Индии в седьмом туре шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).

Партия завершилась на 135-м ходу, Лагно играла черными. На счету россиянки стало три ничьи при двух победах и двух поражениях.

Еще одна представительница России Горячкина ранее сыграла вничью с китаянкой Чжу Цзиньэр.

Результаты остальных партий дня:

Анна Музычук (Украина) - Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5;

Рамешбабу Вайшали (Индия) - Тань Чжунъи (Китай) - 1:0.