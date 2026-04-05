Крымская весна: самые красивые цветущие места полуострова
08:00 05.04.2026
Крымская весна: самые красивые цветущие места полуострова
Крымская весна: самые красивые цветущие места полуострова
Крымская весна: самые красивые цветущие места полуострова
В Никитском ботаническом саду проходит "Парад тюльпанов" — традиционный признак начала весны в Крыму. Скоро они зацветут на западе полуострова, а затем туристов РИА Новости, 05.04.2026
Мария Селиванова
Крымская весна: самые красивые цветущие места полуострова

В Крыму в Никитском ботаническом саду проходит "Парад тюльпанов"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Художница пишет картину на открытии выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Крыму
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Никитском ботаническом саду проходит "Парад тюльпанов" — традиционный признак начала весны в Крыму. Скоро они зацветут на западе полуострова, а затем туристов будут радовать яркие поля пионов, лаванды и маков. Календарь цветения и места для лучших селфи — в материале РИА Новости.
В этом году на XIX выставке в Никитском ботаническом саду посетители увидят 110 тысяч цветов 113 сортов.

Четыре из них (San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus) украшают партер и газоны, а также представлены в вазонах.

"Более половины коллекции занимают сорта класса "Триумф", — сообщает туристический портал Крыма. Эти тюльпаны примечательны бокаловидным силуэтом и способностью держать форму даже в жару.

Тюльпаны в Никитском ботаническом саду в Ялте

На ухоженных полях ботсада много тюльпанов пионовидных. Еще есть бахромчатые — темно-розовые с зубчатой белой каймой и оригинальными волнистыми листьями со светлой окантовкой.

Сейчас цветет треть сортов.

В прошлом году тюльпаны радовали глаз до 20-х чисел апреля, так что еще есть время увидеть красоту.

Кроме того, на сайте ботсада можно проголосовать за титул "генерала Парада" среди сортов тюльпанов. В прошлом году им стал Солнечный пояс — огромные алые бокалы классической формы, которые не раскрываются.

Ради селфи на фоне тюльпановых полей до линии горизонта путешественники едут также к Кояшскому (Розовому) озеру и на Карадаг в Феодосии.

"Крым особенно привлекателен в весенний период. Уникальное сочетание природных оздоровительных ресурсов, богатого культурно-исторического наследия и современной туристской инфраструктуры создает прочную основу для развития региона как популярного турнаправления", — сообщил РИА Новости министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

"Для гостей и крымчан весной доступны фестивали цветения, "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду, концерты в цветущих парках и садах, маршруты по Большой Крымской тропе для любителей активного отдыха", — перечисляет Сергей Ганзий.

В 2026-м в рамках Года крымского гостеприимства туристские центры совместно с Никитским ботсадом проводят "цветочные встречи" пассажиров поездов, рассказывает Сергей Ганзий.

"Первая состоялась в честь 8 Марта — прибывающим на поездах гостьям полуострова вручили свежие тюльпаны. Акцию планируется проводить в соответствии с календарем цветения".

"У нас сейчас цветут не только тюльпаны. С нашего балкона видно, как распускаются белые бутоны алычи, розовые — абрикоса и кизила, — говорит жительница Симферополя Виктория Рычкова. — В выходные мы были в Ялте и видели, как цветет сакура. В июне поедем смотреть на поля лаванды и мака".

В последние годы Крым переживает паломничество желающих увидеть роскошное цветение растений полуострова и, конечно, провести фотосессию. Самые отчаянные заказывают специальный гардероб и аксессуары, чтобы запечатлеть себя на фоне ярких садов и полей.

С апреля по июнь в Крыму можно увидеть более 15 сменяющих друг друга периодов цветения, тут проходят балы и концерты в полях.

Помимо тюльпанов, в апреле распускаются вишня и магнолия.

Любоваться розовыми персиковыми садами можно в Бахчисарайском районе, Инкермане, селах Штурмовое, Верхнесадовое, Терновка.

В конце месяца стоит отправиться в Опукский заповедник или в окрестности Коктебеля, где наступит сезон диких тюльпанов Шренка.

В середине месяца в Красной Балке у подножия Белой скалы зацветают дикие красные пионы. Также их можно увидеть на Ай-Петри и Чатыр-Даге, на плато Долгоруковская яйла и Караби-яйла, в окрестностях Коктебеля.

Весь апрель в Ялте любуются цветущими глицинией и сакурой — на фестивале "Шесть чувств" в Японском саду на территории отеля Mriya Resort & Spa.

Май — пора цветения роз и маков, сирени и черемухи, ирисов и глициний.

В июне и июле туристы фотографируются в полях лаванды. Лучшие — у поселка Крымская Роза под Симферополем, в окрестностях Судака, Севастополя, Бахчисарая и у поселка Оленевка.

Количество бронирований в Крыму на весну и лето 2026 года увеличилось на 49 процентов, рассказали в РСТ. Рост спроса связывают с повышением транспортной доступности полуострова.

Средняя стоимость размещения в Крыму — около 6,5 тысячи рублей за ночь. По сравнению с прошлым годом она увеличивается, но не критично, отмечают в РСТ.

