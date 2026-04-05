Россиян предупредили об усилении контроля за банковскими переводами - РИА Новости, 05.04.2026
03:10 05.04.2026
Россиян предупредили об усилении контроля за банковскими переводами
Юрист Хаминский: перевод за товары или услуги попадет под внимание налоговой

Девушка со смартфоном и кредитной картой. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба и Центральный банк планируют ужесточить контроль за переводами между физическими лицами, чтобы выявлять нелегальную предпринимательскую деятельность. О том, как изменятся правила, агентству “Прайм” рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, готовятся законопроекты, которые введут автоматизированный обмен данными между банками и ФНС. Кредитные организации будут передавать информацию о переводах, которые выглядят подозрительными: регулярные крупные поступления, особенно если у получателя нет официального дохода. Сейчас банки уже блокируют карты, используемые в коммерческих целях, но новые правила сделают контроль более системным.
"Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за признаков, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары приняла массовый характер", — отметил Хаминский.
Юрист напоминает, что безвозмездные переводы между физлицами налогом не облагаются — это подтвердила ФНС в письме от февраля 2025 года. Налоговая обязанность возникает только тогда, когда перевод фактически является оплатой за товары или услуги. Если человек без официального дохода систематически получает крупные суммы, это станет сигналом для проверки.
