Россиян предупредили об усилении контроля за банковскими переводами

Юрист напоминает, что безвозмездные переводы между физлицами налогом не облагаются — это подтвердила ФНС в письме от февраля 2025 года. Налоговая обязанность возникает только тогда, когда перевод фактически является оплатой за товары или услуги. Если человек без официального дохода систематически получает крупные суммы, это станет сигналом для проверки.