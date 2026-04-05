Армения движется к катастрофе, выбрав путь в ЕС, считает Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется к катастрофе, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Кормится Армения отлично внутри общего рынка Евразийского экономического сообщества , но и на европейские плюшки Ереван заглядывается все больше. Совмещать в какой-то момент будет невозможно. Это премьеру Армении предельно чётко объяснили в ходе визита в Москву в среду", - сказал Киселев , его слова передает ИС "Вести".

Гендиректор обратил внимание, что беседу в Кремле Путин начал очень доброжелательно.

"Пока же видим, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется прямо к катастрофе", - добавил Киселев.

Он отметил, что опыт взаимодействия с Евросоюзом у стран бывшего СССР богатый и нельзя сказать, что положительный.