Очевидец рассказал, что у ТЦ в Калининграде дотла сгорели две машины

КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Очевидец пожара в калининградском ТЦ "Гиант" Андрей рассказал РИА новости, что вышел из автобуса около торгового центра и увидел, как он горит, а две машины рядом с ним сгорели дотла.

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде . Пожар локализован.

"Люди уже эвакуировались, уже и порядка пяти машин прибыло пожарных. Красной лентой подступы огородили, работали.. еще когда ехал в автобусе, видел, как скорая ехала туда. И две машины сгоревшие рядом со зданием были. Сгоревшие дотла", - сказал Андрей.