Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде. Архивное фото

В Калининграде при пожаре в ТЦ пострадали два человека

КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ТЦ "Гиант", уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что во время пожара в ТЦ "Гиант" пострадали три человека.

"По уточненной информации, два человека пострадали, они направлены в БСМП", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде локализовано.

"Открытого горения уже нет, идет проливка конструкций", - добавили в пресс-службе.