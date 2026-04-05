https://ria.ru/20260405/kaliningrad-2085321184.html
Пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре "Гиант" Калининграда, однако ее быстро отключили, потом сообщения поступали по громкой... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T20:18:00+03:00
калининград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085325967_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_82a8a2e327cebee537a4a30428f78fd6.jpg
https://ria.ru/20260405/mchs-2085312909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085325967_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cba6bf506059bfbf657e09cde13c0dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия
Очевидец рассказал об отключении пожарной сигнализации в ТЦ в Калининграде
Посетитель рассказал, что сработавшую сигнализацию отключили в ТЦ в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре "Гиант" Калининграда, однако ее быстро отключили, потом сообщения поступали по громкой связи, персонал помогал эвакуироваться, рассказал РИА Новости посетитель Константин, который привел трех детей в игровую комнату.
"Мы приехали за полчаса, хотели заказать еду. Мы были на третьем этаже, дети играли, все было хорошо, младшая дочь, которой год, лепила. И тут просто срабатывает сигнализация "Внимание, пожарная тревога". И замолкает. Потом раз опять, вроде. И тут все прекращается. Мы смотрим друг на друга – ну выключили и выключили", - рассказал Константин.
По его словам, буквально через три минуты посетители увидели дым со стороны фасада. Тогда кто-то из персонала парка скомандовал всем собраться и выходить из здания, указал на запасной выход. Тогда уже начались объявления по громкой связи. "Тут все засуетились, родители, естественно, начали детей собирать", - отметил собеседник агентства.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании ТЦ "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде
. По предварительной информации, пострадали три человека. Эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.