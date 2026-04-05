Очевидец рассказал об отключении пожарной сигнализации в ТЦ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре "Гиант" Калининграда, однако ее быстро отключили, потом сообщения поступали по громкой связи, персонал помогал эвакуироваться, рассказал РИА Новости посетитель Константин, который привел трех детей в игровую комнату.

"Мы приехали за полчаса, хотели заказать еду. Мы были на третьем этаже, дети играли, все было хорошо, младшая дочь, которой год, лепила. И тут просто срабатывает сигнализация "Внимание, пожарная тревога". И замолкает. Потом раз опять, вроде. И тут все прекращается. Мы смотрим друг на друга – ну выключили и выключили", - рассказал Константин.

По его словам, буквально через три минуты посетители увидели дым со стороны фасада. Тогда кто-то из персонала парка скомандовал всем собраться и выходить из здания, указал на запасной выход. Тогда уже начались объявления по громкой связи. "Тут все засуетились, родители, естественно, начали детей собирать", - отметил собеседник агентства.