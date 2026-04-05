Очевидец рассказала как люди покидали загоревшийся ТЦ в Калининграде
Люди не сразу стали покидать загоревшийся торговый центр "Гиант" в Калининграде, рассказала РИА Новости местная жительница Анна. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T19:00:00+03:00
КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Люди не сразу стали покидать загоревшийся торговый центр "Гиант" в Калининграде, рассказала РИА Новости местная жительница Анна.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде
. Сообщалось, что пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Было эвакуировано 140 человек. Пострадали три женщины, из них двоих отпустили домой, одна с переломом остается в больнице.
"Люди несерьезно отнеслись к оповещению, выходить стали не сразу, пока не почувствовался запах гари и охрана не попросила всех выходить", - сказала Анна, ссылаясь на слова своей дочери, которая днем зашла в магазин.
Она добавила, что живет рядом с торговым центром и сама наблюдала пожар из окна.
"Огонь быстро распространялся, пожарных сразу много приехало, пожарные хорошо работали, насколько я знаю, всех успели эвакуировать, пожарная сигнализация сработала", - добавила Анна.