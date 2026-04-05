В Калининграде около 140 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ

КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Около 140 человек эвакуировали из загоревшегося торгового центра в Калининграде, при возгорании сработала автоматическая сигнализация, охрана торгового центра первой начала выводить людей из горящего здания, сообщил журналистам начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.

"Эвакуировано, по нашим данным, порядка 140 человек… Со слов охраны сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в разведывающийся пожар наши ребята с звеньями ГДЗС подошли", - сказал Емельянов.