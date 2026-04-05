В ТЦ Калининграда вспыхнул крупный пожар

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Возгорание в торговом центре "Гиант" в Калининграде удалось локализовать, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

« "Пожар локализован. МЧС продолжает работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле", — написал он в MAX.

По словам главы региона, сотрудники ТЦ успели эвакуировать всех посетителей — около 140 человек. По последним данным, пострадали трое, они не получили ожогов, двоим потребовалась госпитализация.

Площадь пожара в торговом центре составила около 1500 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 85 человек и 17 единиц техники.